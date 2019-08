Droga: coppia sposata spacciava cocaina nel Milanese, arrestata

- Una coppia sposata, lui 40enne e lei 35enne, entrambi con precedenti, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo che nella loro abitazione i carabinieri hanno trovato quasi 105 grammi di cocaina e mille euro in contanti di piccolo taglio. Mercoledì sera i militari della compagnia di Corsico hanno organizzato un servizio sotto il palazzo in via Copernico dove i due abitavano dopo che nei giorni precedenti avevano notato un via vai sospetto. Nel corso delle serata i carabinieri hanno documentato diverse cessioni da parte dell’uomo ad altri acquirenti. Hanno quindi fermato il 40enne e proceduto a una perquisizione domiciliare durante la quale hanno trovato la droga oltre al materiale per il confezionamento e sostanza da taglio. Il marito è stato portato al carcere di San Vittore mentre la moglie è stato sottoposta alla misura dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. (Rem)