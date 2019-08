Cultura: Campidoglio, i prestigiosi mosaici dell'Antica Roma in mostra a Yerevan

- La National Gallery of Armenia si prepara ad accogliere, dal 10 agosto al 29 settembre 2019, la mostra "Visioni colorate dell'antica Roma: mosaici dai Musei Capitolini", una nutrita selezione dei prestigiosi mosaici di Roma Capitale provenienti dai Musei Capitolini. L'iniziativa, su proposta dell'Ambasciata d'Italia in Armenia, con il supporto organizzativo della Glocal Project Consulting, rientra nel più ampio panorama delle attività di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In tale quadro, l'accordo siglato prevede che la mostra, che ha avuto la sua prima sede a Sofia presso il National Archeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, abbia una ulteriore tappa a Tbilisi, presso il Georgian National Museum. Gli aspetti scientifici della mostra sono di competenza della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con curatela affidata a Claudio Parisi Presicce e Nadia Agnoli. (segue) (Com)