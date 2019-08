Cultura: Campidoglio, i prestigiosi mosaici dell'Antica Roma in mostra a Yerevan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Son felice ed orgogliosa che dopo Sofia, anche Yerevan e Tbilisi ospitino nelle proprie istituzioni museali questa magnifica mostra di mosaici provenienti dai Musei Capitolini" – ha dichiarato il sindaco Virginia Raggi - Il nostro obiettivo è valorizzare e promuovere l'immenso patrimonio culturale di Roma in tutto il mondo". I 21 mosaici oggetto della esposizione, tutti rinvenuti a Roma, coprono un ampio arco cronologico, che va dal II secolo a.C. fino al IV secolo d.C. e sono in grado, pertanto, di attestare in modo puntuale l'evoluzione tecnica delle botteghe artigiane, le straordinarie capacità creative ed esecutive dei lavoranti e, allo stesso tempo, il mutare delle mode e del gusto dei committenti dall'epoca repubblicana sino alla tarda età imperiale. I mosaici, infatti, erano prodotti di artigianato artistico di vastissima diffusione, destinati ad abbellire i pavimenti e le pareti delle abitazioni dei cittadini più abbienti e del ceto medio, così come a decorare edifici pubblici e monumenti funerari, e per questo motivo si prestano a documentare, a volte in modo sorprendente, i costumi e la società dell'antica Roma. Mosaici che, con decori raffinati e ricchezza di sfumature, rimandano ad un mondo "globalizzato", in cui si riproponevano gli stessi modelli a migliaia di chilometri di distanza. La collezione esposta offre l'opportunità di apprezzare mosaici di tutte le tipologie e le tecniche, ma anche di riflettere sulla natura dei motivi decorativi, molteplici nel segno e nel colore e la loro affinità ai nostri concetti di arte e design grafico. (segue) (Com)