Marocco: ambasciata belga interrompe invio nuove squadre volontari a Taroudant

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata del Belgio in Marocco ha chiesto all'Associazione belga-fiamminga (Asnl Bouworde) di interrompere l'invio di nuove squadre di volontari in Marocco per l’estate. La decisione è stata presa a seguito delle minacce di "decapitazione" subite dai volontari belgi sulle montagne Taroudant (a circa 400 chilometri a sud di Rabat) e diffuse recentemente sui social media legate in particolare all’abbigliamento di alcune ragazze. L’associazione Bouworde, che ha inviato i volontari nel villaggio di Adar, ha sottolineato in una nota di aver avuto contatti con l'ambasciata belga per verificare lo stato di sicurezza dei giovani, osservando che per ora la missione diplomatica sostiene che il gruppo non sia in pericolo. "Abbiamo comunque ricevuto il consiglio di non inviare nuovi gruppi in Marocco. Seguiremo questo consiglio", ha dichiarato ieri sera Karen Heylighen, portavoce dell'associazione. L'ambasciata ha dato questo consiglio in vista della diffusione di tali minacce su stampa e social network. Secondo la Heylighen i giovani già presenti sul posto potranno decidere di proseguire le loro vacanze una volta terminato il proprio periodo di volontariato.(Res)