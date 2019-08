Kirghizistan: polizia riprende "assedio" ad abitazione ex presidente Atambayev

- Le forze dell'ordine stanno tentando nuovamente di entrare nella residenza dell'ex presidente del Kirghizistan, Almazbek Atambayev, a Koi-Tash, nei pressi di Bishkek. Lo ha riferito una fonte vicina all’ex capo dello Stato all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Circa 200 agenti di polizia hanno ripreso ad assediare la residenza, utilizzando granate stordenti. I sostenitori di Atambayev sinora stanno resistendo ai tentativi di accedere alla struttura: sono circa 400 persone e non sono armate, se non di pietre e bastoni”, ha riferito la fonte. Intanto sono state annullate le manifestazioni annunciate dai sostenitori dell’ex presidente nella capitale kirghisa Bishkek, probabilmente proprio per garantire la sicurezza di Atambayev. (Res)