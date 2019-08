Musica: a novembre all'Auditorium la 43esima edizione "Roma Jazz festival 2019"

- Mostri sacri come Archie Shepp, Abdullah Ibrahim, Dave Holland, Antonio Sánchez e Ralph Towner. La nuova scena rappresentata da Donny McCaslin, Kokoroko, Cory Wong e Moonlight Benjamin. Le deviazioni mediterranee dei Radiodervish e dell'ensemble Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren. Le grandi protagoniste femminili Dianne Reeves, Carmen Souza, Linda May Han Oh e Elina Duni. E poi ancora: Tigran Hamasyan, Federica Michisanti, Luigi Cinque, Gabriele Coen, Roberto Ottaviano, Big Fat Orchestra. Sono i protagonisti della 43° edizione del Roma Jazz Festival che dal 1° novembre al 1° dicembre 2019 animerà la Capitale con 21 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, il Monk e l'Alcazar. Il Roma Jazz Festival 2019 è realizzato con il contributo del Mibac – ministero per i Beni e le attività culturali ed è prodotto da Imf Foundation in co-realizzazione con Fondazione Musica per Roma. (segue) (Com)