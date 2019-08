Roma: violenta rissa tra ambulanti con spranghe e bastoni a Castel Romano. 6 arrestati, 3 feriti in ospedale in codice rosso

- Una rissa furibonda è scoppiata nella mattinata tra commercianti ambulanti del settore ristoro nei pressi dello svincolo della via Pontina verso l'area commerciale di Castel Romano. Sei le persone, 4 uomini, di cui un minorenne, e 2 donne, finite in manette. Le discussioni tra gli ambulanti, dovute alle postazioni, a quanto appreso dalle prime indagini andrebbero avanti da tempo ma oggi sono degenerate in colpi di bastoni e spranghe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni Tor de' Cenci e Pomezia che quando sono arrivati sul luogo hanno sedato gli animi e allertato i soccorsi. Tre uomini sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, per uno c'è il sospetto di un'emorragia cerebrale. Gli altri due hanno riportato rispettivamente una frattura alla mandibola e una frattura a un braccio. Al momento i quattro uomini italiani, tra cui il sedicenne che è parso ai carabinieri il più aggressivo di tutti, e le due donne polacche, sono tutti arrestati per rissa aggravata. Le donne e uno dei tre uomini hanno riportato solamente lievi contusioni. Spranghe e bastoni sono stati sequestrati. (rer)