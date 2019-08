Sudan: Washington attende attuazione riforme per rimuovere paese da lista finanziatori terrorismo (2)

- A Khartum, Hale ha incontrato il presidente del Consiglio militare di transizione del Sudan (Tmc), Abdel Fattah al-Burhan, ed i rappresentanti delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), l'ombrello che racchiude le opposizioni del paese. Nei colloqui con le parti Hale ha sostenuto la "necessità di un'indagine indipendente sulle violenze che hanno causato un gran numero di vite". In dichiarazioni separate, il portavoce del Tmc, Shams al-Din Kabbashi, ha detto che Khartum sta cercando una cooperazione con gli Stati Uniti affinché il paese sia rimosso dall'elenco del terrorismo. In un'intervista a "Sky News Arabia" Kabbashi ha detto che gli Stati Uniti sono da sempre "campioni di democrazia", e che ciò che è stato concordato in Sudan è "in linea con le richieste" di Washington. In una nota diffusa alla stampa alla vigilia del viaggio, il dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che a Khartum Hale “incoraggerà la piena e tempestiva attuazione degli accordi raggiunti gli scorsi ​17 luglio e 4 agosto, per creare un governo di transizione a guida civile e sottolineando la nostra aspettativa che il governo di transizione rifletta la volontà del popolo sudanese”. (segue) (Res)