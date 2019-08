Sudan: Washington attende attuazione riforme per rimuovere paese da lista finanziatori terrorismo (3)

- La visita di Hale in Sudan arriva alla fine di un tour nella regione che lo ha portato anche in Somalia e in Kenya. Il portavoce del dipartimento di Stato si è detto convinto che il suo viaggio contribuirà a far avanzare "l'impegno statunitense" per la pace e la sicurezza nel Corno d'Africa e "gli interessi commerciali nella regione". Hale ha visitato Mogadiscio lo scorso 5 agosto, dove ha incontrato alti funzionari del governo federale della Somalia e delle Nazioni Unite per discutere l'agenda delle riforme politiche, economiche e di sicurezza. Il 6 agosto, Hale ha reso omaggio alle vittime dei bombardamenti dell'ambasciata del 7 agosto 1998 in una cerimonia di commemorazione a Nairobi, in Kenya. Qui ha inoltre incontrato alti funzionari di governi per promuovere ulteriormente le relazioni bilaterali nei settori della cooperazione economica e di sicurezza. (segue) (Res)