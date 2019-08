Sudan: Washington attende attuazione riforme per rimuovere paese da lista finanziatori terrorismo (4)

- Come Washington, anche l'Unione europea ha elogiato la "determinazione" ed il "senso di responsabilità" delle parti sudanesi, forze di opposizione e militari, per l'accordo raggiunto sulle modalità di attuazione della fase transitoria. L'intesa, riferisce in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), "apre la strada alla formazione di un governo di transizione" e stabilisce una tabella di marcia: in base al testo, nelle prossime settimane verrà firmato il testo completo e definitivo della Costituzione (17 agosto) e verranno nominati i membri del Consiglio sovrano (18 agosto) - l'autorità civile che guiderà la transizione -, il primo ministro (20 agosto) ed i membri del governo (28 agosto). "Questo risultato offre un'opportunità unica per attuare un'autentica transizione guidata dai civili e rispondere alle aspirazioni di pace e prosperità del popolo sudanese", si legge nella nota, in cui l'Ue elogia "la determinazione e il senso di responsabilità delle due parti, nonché gli sforzi di lunga data della mediazione dell'Unione africana ed etiope". L'Ue, conclude il testo, è impegnata a sostenere il Sudan nel suo cammino verso la pace, la democrazia e la prosperità e lavorerà a tal fine con il governo di transizione a guida civile. (Res)