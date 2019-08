Milano: Comune approva linee guida per rilascio certificati anagrafici in 'sportelli di quartiere'

- Servizi al cittadino sempre più capillari e diffusi sul territorio. Con questa finalità l'Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, per esempio edicole, tabaccai o sportelli delle partecipate, per l'erogazione dei certificati anagrafici: da quello di Nascita al Certificato di Residenza, lo Stato di Famiglia, l'Iscrizione alle liste elettorali o il Certificato di Matrimonio; e ancora, tra gli altri, la Convivenza di fatto, l'Unione civile e il Godimento dei diritti politici. Attualmente il servizio di rilascio certificati è disponibile online, attraverso l'autenticazione con profilo completo sul portale istituzionale del Comune di Milano, cui si affianca il tradizionale servizio di sportello disponibile nelle 15 sedi anagrafiche o presso gli uffici di Poste Italiane, che dal 2009 garantiscono il rilascio dei certificati anagrafici grazie a una convezione stipulata con il Comune. Dal 2009 sono attive altre due convenzioni, con l'Ordine degli Avvocati e con il Consiglio Notarile di Milano: entrambi sono autorizzati al collegamento per la consultazione delle visure e per il rilascio di certificati utili ad alcune attività specifiche (per esempio rogiti notarili, mutui, attività giurisdizionale). Sono circa 70mila i certificati che ogni anno avvocati e notai generano e stampano online in autonomia, evitando di recarsi direttamente agli sportelli o di inviare i loro clienti nelle sedi anagrafiche. Le nuove convenzioni potranno essere sottoscritte da soggetti privati come, ad esempio, edicole, tabaccai, CAF – come già sperimentato in altri comuni - e da soggetti pubblici, ad esempio le società partecipate del Comune di Milano che hanno sportelli fisici sul territorio, come Atm e Mm. "Vogliamo mettere a disposizione dei cittadini degli 'sportelli di quartiere' a cui possano rivolgersi per ottenere certificati anagrafici senza doversi recare in via Larga o nelle sedi decentrate, evitando così spostamenti più complessi e attese. Uno strumento che si affianca al servizio online del portale istituzionale del Comune di Milano, ormai in costante crescita: nei mesi di giugno e luglio oltre il 60 per cento dei certificati anagrafici è stato richiesto online, meno del 40 per cento allo sportello", commenta l'assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco. (segue) (Com)