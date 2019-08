Milano: Comune approva linee guida per rilascio certificati anagrafici in 'sportelli di quartiere' (2)

- I soggetti interessati potranno presentare la loro richiesta di adesione, preferibilmente tramite il Sindacato/Associazione/Ordine Professionale che li rappresenta, rispondendo all'avviso pubblico che sarà disponibile sul portale del Comune di Milano. Dovranno garantire che ogni sede abbia almeno un operatore presente e la dotazione informatica necessaria con costi di allestimento e approvvigionamento a carico del gestore. Il gestore dovrà dotarsi di SPID, l'identità pubblica digitale o di altra modalità di abilitazione e accesso alla banca dati anagrafica per ogni singolo operatore. Il personale sarà formato dal Comune di Milano e ogni operazione effettuata sarà tracciata nel dettaglio. Nel caso degli sportelli territoriali delle società partecipate del Comune di Milano dovrà essere garantita la gratuità, mentre nel caso di soggetti privati il corrispettivo per il cittadino non potrà superare il costo di 2 euro iva inclusa per ogni singolo certificato esente da bollo. La convenzione avrà durata quinquennale ma potrà essere revocata in qualsiasi momento sia dal gestore sia dall'Amministrazione comunale. (Com)