Sanità Lazio: Regione, quasi 39milioni euro per compartecipazione spese strutture socio-sanitarie

- Con due delibere di giunta, la Regione Lazio ha destinato quasi 39milioni di euro per i ricoveri in rsa, centri di riabilitazione e strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative. Nello specifico con un primo provvedimento, approvato la scorsa settimana, sono stati destinati 33.039.178 euro nell’ambito della programmazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale e sociosanitario; con il secondo, licenziato ieri, sono stati aggiunti altri 5.481.872 euro. I fondi rappresentano la quota di compartecipazione della Regione alla spesa sociale sostenuta dai Comuni per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime semiresidenziale e residenziale. (segue) (Com)