Sanità Lazio: Regione, quasi 39milioni euro per compartecipazione spese strutture socio-sanitarie (2)

- "Per la prima volta - commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - siamo riusciti a concentrare l’erogazione di risorse, anziché spalmarla in diverse tranche nel corso dell’anno. Abbiamo lavorato, in questo modo, per venire incontro alle sollecitazioni raccolte dagli amministratori locali che spesso segnalano finanze comunali in condizioni di grande sofferenza. L’ascolto dei territori per la Regione Lazio è e resta una priorità in quanto strumento fondamentale per misurare le ricadute dei nostri interventi e migliorarne l’efficacia". "Garantire la compartecipazione regionale con queste nuove modalità – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli – è un segnale concreto di vicinanza e di attenzione verso tutte le famiglie e i pazienti delle strutture. Parliamo di cittadini che vivono situazioni di enorme disagio ai quali la Regione Lazio intende garantire il necessario supporto con il minor aggravio economico possibile, lavorando per migliorarne la qualità di vita e arginarne la condizione di fragilità sociale". (Com)