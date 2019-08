Indonesia: presidente Widodo conferma spostamento capitale sull'isola del Borneo

- Il presidente indonesiano Joko Widodo ha ribadito oggi che la capitale del paese sarà spostata sull'isola del Borneo a causa dell'intasamento del traffico di Giacarta. "La capitale del nostro paese si sposterà sull'Isola di Kalimantan. La posizione può essere nel Kalimantan centrale, nel Kalimantan orientale o nel Kalimantan meridionale", ha dichiarato Joko su Twitter, usando il nome indonesiano per il Borneo. "Tutti gli aspetti sono stati studiati a fondo in modo che la decisione sarà in linea con la nostra visione nazionale per i prossimi 10, 50, 100 anni", ha detto. La città di Palangkaraya e un'area vicino a Balikpapan, ricca di petrolio, sono state considerate tra i siti probabili per la nuova capitale. Secondo gli esperti, a differenza di altre parti dell'Indonesia, la maggior parte del Borneo non è soggetta a terremoti ed eruzioni vulcaniche. (segue) (Fim)