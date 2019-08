Indonesia: presidente Widodo conferma spostamento capitale sull'isola del Borneo (3)

- L'Indonesia è convinta di spostare la sua capitale da Giacarta e il ministero di Sviluppo nazionale (Bappenas) sta già preparando progetti per iniziare il processo nei prossimi anni. Il direttore di Bappenas Bambang Brodjonegoro ha detto che quando i piani saranno finalizzati, il governo inizierà a costruire infrastrutture nel nuovo luogo scelto come capitale tra il 2021 ed il 2023, con l'obiettivo di incominciare la rilocazione entro il 2024. "Più tardi il presidente stesso annuncerà la finalizzazione dei piani. L'annuncio includerà la scelta del luogo", ha detto Bambang. Per quanto riguarda la nuova posizione, il governo ha lasciato intendere che la nuova capitale si troverà nel Kalimantan. Il presidente Joko Widodo ha visitato l'isola a maggio specificamente per esaminare città che possano diventare la nuova capitale, ed ha rivelato che Balikpapan e Palangkaraya sono in cima alla classifica. (segue) (Fim)