Pakistan-India: analisi, revoca status speciale sul Kashmir non creerà problemi economici ai due paesi

- La decisione del Pakistan di sospendere il commercio con l'India difficilmente causerà problemi economici ai due paesi. Lo riferisce l'analista Akhil Bery, secondo quanto riferito dallo "Straits Times". Il Pakistan ha declassato le relazioni diplomatiche e sospeso gli scambi bilaterali con l'India dopo che Nuova Delhi ha revocato lo status speciale per il Kashmir. Il commercio totale tra i vicini si è attestato a circa 2,5 miliardi di dollari nell'anno fino a marzo 2019 ed è rimasto attorno a quel livello per diversi anni. Questo è circa il 3 per cento del commercio totale del Pakistan e circa lo 0,3 per cento di quello dell'India. "La sospensione dei legami commerciali non avrà un impatto materiale su nessuna delle due economie", ha affermato Akhil Bery, che prevede però un ulteriore declino dei mercati azionari "man mano che il confronto si acuisce". Oggi l'indice azionario del Pakistan è sceso per la sesta giornata consecutiva, mentre i titoli indiani hanno oscillato tra guadagni e perdite negli ultimi giorni, poiché gli investitori sono preoccupati per le prospettive di crescita economica tra le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Inn)