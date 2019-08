Pakistan-India: analisi, revoca status speciale sul Kashmir non creerà problemi economici ai due paesi (2)

- Il ministro degli Esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi ha annunciato ieri che Islamabad richiamerà i suoi diplomatici dall'India ed espellerà i diplomatici indiani dal paese in risposta alla decisione di Nuova Delhi di revocare lo status speciale del Jammu e Kashmir. Il comitato per la sicurezza nazionale del Pakistan, presieduto dal primo ministro Imran Khan, ha deciso di declassare le relazioni diplomatiche con l'India e di sospendere il commercio bilaterale a seguito della decisione di Nuova Delhi di revocare l'articolo 370 della costituzione, che aveva garantito al Jammu e al Kashmir un certo grado di autonomia per decenni. "I nostri ambasciatori non saranno più a Nuova Delhi e anche i loro omologhi qui saranno espulsi", ha detto Qureshi dopo l'incontro del comitato. (segue) (Inn)