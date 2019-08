Pakistan-India: analisi, revoca status speciale sul Kashmir non creerà problemi economici ai due paesi (3)

- In precedenza, le autorità del Pakistan intendono chiudere lo spazio aereo del paese a tutti i voli indiani, come misura ritorsiva in risposta alla decisione di Nuova Delhi di privare il Kashmir indiano della propria autonomia amministrativa. A riaccendere le tensioni tra i due paesi è stata la decisione del governo indiano di far decadere una disposizione costituzionale che concedeva l’autonomia legislativa allo Stato di Jammu e Kashmir, oggetto di una annosa disputa territoriale tra India e Pakistan. Il Kashmir, a maggioranza musulmana, è rivendicato nella sua interezza da entrambi i paesi, che però ne controllano ciascuno una parte. (segue) (Inn)