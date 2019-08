Governo: Mulè (FI), senza programma credibile dove vanno? Si ad elezioni, no a Conte bis

- "Anche se Di Maio affiderà alla Piattaforma Rousseau qualche finto voto su Toninulla e rimpasto (la poltrona non la vogliono mollare altrimenti avrebbero potuto votare contro la fiducia al Sicurezza bis) la crisi di questa ridicola e incompatibile maggioranza è la prova che non si governa sul precipizio di un compromesso al ribasso", scrive su Facebook Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi FI di Camera e Senato. "La decrescita pentastellata è incompatibile con l'Italia oltre che con la Tav. ‬ Vogliamo le elezioni non un Conte (chi?)-bis... com'era l'ultimatum 'mi dimetto se litigate'. ‬ Senza un premier, senza una linea politica, senza un programma credibile dove volete ancora andare?‬", conclude Mulè. (Com)