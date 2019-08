Emilia-Romagna: danni da fauna selvatica a colture, da Regione 400mila euro per la prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prevenire i potenziali danni provocati da cinghiali, lupi, istrici e cormorani, la Regione Emilia-Romagna, grazie anche all’ultima legge di assestamento del bilancio, ha stanziato 400mila euro per la concessione di contributi destinati alle imprese del settore primario. I contributi sono erogati per la prevenzione di danni da animali selvatici protetti nell’intero territorio regionale e di danni provocati da specie cacciabili all’interno delle aree protette e di ripopolamento della fauna come le oasi, i Parchi, le Riserve regionali, le aree contigue ai Parchi, le Zone rifugio e le Zone di ripopolamento e cattura. Sono finanziati anche interventi volti alla prevenzione dei danni provocati all’acquacoltura da uccelli che si nutrono di pesce. A differenza del bando dello scorso anno, in cui il contributo copriva l’80% dei costi, i fondi stanziati con il bando 2019 finanzieranno al 100% il costo di sistemi di prevenzione come recinzioni fisse ed elettrificate, cani da guardiania, dissuasori acustici, visivi, sonori o ad ultrasuoni destinati alla protezione delle produzioni vegetali e zootecniche e degli allevamenti ittici. La spesa massima ammissibile a contributo per ogni singola impresa è di 2.500 euro mentre la spesa minima è di 300 euro. (segue) (Ren)