Emilia-Romagna: danni da fauna selvatica a colture, da Regione 400mila euro per la prevenzione (2)

- “Con questo bando – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli - grazie al lavoro dei nostri uffici presso la Commissione europea siamo riusciti, primi in Italia, a portare l’entità dell’aiuto al 100% dei costi ammissibili. Per la prevenzione dai danni da lupo agli allevamenti zootecnici abbiamo inoltre attivato un servizio di assistenza tecnica con un numero telefonico ed una mail dedicata”. “Con queste misure intendiamo rafforzare il sostegno alle aziende agricole e zootecniche nelle azioni in difesa delle proprie produzioni, in particolare nelle aree più sensibili come quelle collinare e montane”, ha concluso l’assessore. Le domande andranno presentate entro il 25 ottobre al Servizio regionale agricoltura, caccia e pesca di ciascuna provincia. Potranno essere acquistate e installate recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello; protezioni elettriche a bassa intensità; strumenti ad onde sonore o ultrasuoni, apparecchi radio; protezioni visive con sagome di predatori, nastri, palloni predator; cani da guardiania. (segue) (Ren)