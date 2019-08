Emilia-Romagna: danni da fauna selvatica a colture, da Regione 400mila euro per la prevenzione (3)

- È previsto il finanziamento di nuovi materiali per ottimizzare le dotazioni già presenti in azienda. I contributi per la prevenzione dei danni da specie protette saranno erogati in applicazione degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. Nel caso di danni provocati da specie cacciabili in zone protette e di rifugio della fauna i contributi alle aziende agricole saranno concessi in regime de minimis, nel rispetto del limite massimo di 20mila euro per ciascuna azienda, calcolato quale valore complessivo di tutti gli aiuti concedibili in tre annualità sotto questo regime. Per interventi di prevenzione di danni provocati da uccelli ittiofagi nel settore ittico e dell’acquacoltura, sempre inregime de minimis, il valore massimo di spesa sale a 30mila euro per ciascuna azienda. (Ren)