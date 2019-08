Governo: Boccia (Pd), Conte rispetti italiani e istituzioni e si dimetta

- "Con il governo Lega e M5s in questa condizione di crisi permanente, le opposizioni non devono perdere tempo e devono dire con chiarezza che vogliono il voto". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile economia e società digitale del partito, intervenendo in diretta a "Omnibus", su La7. "Per il Pd ha parlato chiaramente il segretario Zingaretti, Conte salga al Quirinale, per rispetto degli italiani e delle istituzioni, e si vada subito al voto. Il ministro dell'Interno continua, come Dracula, a succhiare al M5s tutto il sangue finché non gli avrà fatto vendere quel che resta dell'anima", ha concluso Francesco Boccia.(Com)