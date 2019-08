Venezuela: delegazione Maduro diserta nuovo round colloqui con l'opposizione a Barbados

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha deciso di sospendere la partecipazione della sua delegazione al nuovo round del dialogo con l’opposizione, previsto a Barbados l’8 e il 9 agosto. Lo rende noto un comunicato ufficiale del governo di Caracas. “Nonostante la delegazione dell’opposizione si trovi già a Barbados per il round di dialogo previsto per questa settimana, il presidente Nicolas Maduro ha deciso di non inviare la (sua) delegazione in questa occasione, a causa della grave e brutale aggressione perpetrata da parte dell’amministrazione Trump contro il Venezuela, che include il blocco illegale delle nostre attività economiche, commerciali e finanziarie”, recita il comunicato. (segue) (Brb)