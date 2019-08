Venezuela: delegazione Maduro diserta nuovo round colloqui con l'opposizione a Barbados (2)

- Allo stesso tempo, si legge, “abbiamo notato che il capo della delegazione dell’opposizione, Juan Guaidò, celebra, promuove e appoggia queste azioni lesive della sovranità del nostro paese”. Per questo "abbiamo preso la decisione di non assistere alle riunioni in programma l'8 e il 9 agosto, nel quadro del dialogo propiziato dal governo della Norvegia". Quella in programma questa settimana sarebbe stata la sesta tornata di incontri, dopo i primi due colloqui esplorativi tenuti ad Oslo e le tre riunioni - generalmente in sessioni da tre giorni ciascuna - organizzate da luglio nel paese caraibico. (segue) (Brb)