Venezuela: delegazione Maduro diserta nuovo round colloqui con l'opposizione a Barbados (6)

- Il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha convocato ieri una manifestazione per protestare contro l’ordine esecutivo Usa, mentre l’ambasciatore del Venezuela presso le Nazioni Unite, Samuel Moncada, ha chiesto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di condannare il provvedimento. “Chiediamo a Guterres che ci sia una condanna pubblica di questa aggressione contro il Venezuela”, ha detto il diplomatico parlando alla stampa dalla sede Onu di New York. “E’un atto criminale, che viola il diritto internazionale e che attenta alla pace e i diritti umani”. Il Consiglio di sicurezza, ha aggiunto, “ha l’obbligo di prendere misure per impedire la violazione del diritto internazionale da parte di un membro permanente, che obbliga il resto della comunità internazionale a condannare, avallare e appoggiare la sua violazione della legge”. (segue) (Brb)