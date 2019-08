Governo: Morassut (Pd), Salvini punta a concludere l'alleanza con il Movimento 5 stelle

- Roberto Morassut, deputato del Partito democratico, parlando ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha spiegato che il Pd ha votato insieme alla Lega sulla Tav "perché se avesse fatto mancare il suo voto questo non avrebbe avuto delle influenze dirette. I voti di Fd'I, Lega e Forza Italia avrebbero bocciato la mozione No-Tav del Movimento 5 stelle. Mi sorprende questa polemica - ha aggiunto Morassut - c'è un’attitudine eccessiva nel cogliere le contraddizioni interne al Pd, un dibattito che alimenta al suo interno lo stesso Partito democratico". Per Morassut "dovremmo concentrarci sul fatto che ieri si è conclusa l’esperienza di questa maggioranza. Siamo entrati in un’altra fase. Se prima la crisi era extraparlamentare, perché basata su annunci, ieri è diventata una vera e propria crisi parlamentare per un fatto non banale come la Tav". Secondo Morassut, a questo punto, "Salvini vuole un’uscita dignitosa riempendo di contenuti questa vicenda. In realtà punta ad una conclusione dell’esperienza di governo".(Rin)