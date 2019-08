Umbria: Ricci (misto-Rp/Ic), bene le elezioni regionali il 20 ottobre

- “Concordiamo sulla data del 20 ottobre per le elezioni regionali”. È quanto dichiarato dal consigliere regionale Claudio Ricci (misto-Rp/Ic), aggiungendo che “nella conferenza dei Presidenti dei gruppi dell’Assemblea legislativa dell’Umbria avevamo concordato, in precedenza, il 24 o 17 novembre. Ora la data che sembra probabile, in itinere di decreto del Presidente della Regione, è il 20 ottobre. Noiconcordiamo”. (Ren)