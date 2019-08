Scuola: associazioni librai e cartolai, preoccupati da gestione Roma Capitale buoni libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione Librai Italiani e l’associazione Cartolai Italiani di Roma, aderenti alla Confcommercio, esprimono "forte preoccupazione in merito alla gestione, da parte di Roma Capitale, delle cedole librarie, che garantiscono alle famiglie la fornitura gratuita dei testi scolastici per la scuola primaria e dei buoni libro, per le scuole secondarie, alle famiglie con un Isee basso". "Sottolineiamo che solamente - aggiunge il comunicato - le librerie e cartolibrerie fiduciarie di Roma Capitale, in base a un accordo triennale sottoscritto nel 2018 tra le Associazioni e Roma Capitale, inserite in un apposito elenco, possono accettare le cedole e i buoni libro; le stesse librerie e cartolibrerie, quindi, anticipano forti somme di denaro ai propri fornitori, consegnano i testi alle famiglie in cambio dei buoni libro o delle cedole, per poi essere rimborsati da Roma Capitale nei tempi previsti dagli accordi e dalle Leggi (teoricamente entro 30 giorni)".(segue) (Com)