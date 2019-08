Scuola: associazioni librai e cartolai, preoccupati da gestione Roma Capitale buoni libro (2)

- "Già nel 2018, purtroppo - spiega ancora la nota - Roma Capitale ha rimborsato le librerie e le cartolibrerie con inammissibili ritardi, terminando i pagamenti a maggio 2019, per spese che gli esercizi commerciali hanno sostenuto nell’autunno 2018. Quest’anno, ad aggravare la situazione, ci sono i rallentamenti nel saldo dei fornitori, dovuti alla problematicità del nuovo sistema informatico, come ammette la stessa Ragioneria comunale. Per avere garanzie circa il rispetto delle tempistiche relative al saldo delle fatture emesse dai commercianti a Roma Capitale, il 25 luglio scorso abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente alla Ragioneria Generale, che ad oggi è rimasta lettera morta. Si consideri che le librerie e cartolibrerie fiduciarie, autorizzate a accettare buoni libro e cedole sono 145; tutte piccole e piccolissime imprese, messe in ginocchio dall’appesantimento delle procedure e dai ritardi nei pagamenti".(segue) (Com)