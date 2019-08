Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, trattato di amicizia ha portato aumento interscambio dell'8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma del trattato di amicizia tra Macedonia del Nord e Bulgaria l'interscambio commerciale è aumentato dell'8,2 per cento e le esportazioni macedoni verso il paese ai confini orientali sono cresciute del 4,1 per cento nei primi cinque mesi del 2019. Lo ha sottolineato oggi il primo ministro macedone Zoran Zaev scrivendo sul suo profilo Facebook. Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov si è recato il primo agosto in visita a Skopje per celebrare insieme all'omologo macedone Zaev il secondo anniversario del trattato di amicizia e buon vicinato siglato il primo agosto 2017 dai governi di Bulgaria e Macedonia del Nord. (segue) (Mas)