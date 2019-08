Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, trattato di amicizia ha portato aumento interscambio dell'8,2 per cento (2)

- "Non voglio neanche pensare all'ipotesi della Bulgaria che ostacola l'avvio dei negoziati di adesione Ue per la Macedonia del Nord", ha affermato Borisov rispondendo nella conferenza stampa con Zaev ad una domanda sull'eventualità che la mancata risoluzione delle questioni aperte a livello di appartenenza del patrimonio storico culturale, tema di confronto nella commissione mista degli storici, possa portare in autunno ad un nuovo rinvio dell'inizio dei negoziati di adesione per Skopje. "La commissione deve raggiungere un compromesso entro ottobre. Hanno un compito storico di chiudere la questione", ha rimarcato il premier bulgaro. (segue) (Mas)