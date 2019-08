Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, trattato di amicizia ha portato aumento interscambio dell'8,2 per cento (3)

- Nelle scorse settimane il presidente bulgaro Rumen Radev ha affermato che la Bulgaria sostiene il percorso di adesione Ue della Macedonia del Nord, ma non senza condizioni. Durante un ricevimento con gli ambasciatori accreditati a Sofia, Radev ha invitato il paese ai confini occidentali a non dare per scontato il sostegno bulgaro all'adesione Ue. "La Bulgaria deve essere e sarà il paese che sostiene più di tutti la Macedonia del Nord; questo è il nostro dovere verso i nostri fratelli là, ma è chiaro che questo sostegno non può essere senza condizioni e senza riserve. Dobbiamo essere sinceri e stabilire chiaramente le nostre linee rosse", ha dichiarato Radev. (segue) (Mas)