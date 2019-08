Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, trattato di amicizia ha portato aumento interscambio dell'8,2 per cento (4)

- Più favorevole al sostegno a Skopje il premier Borisov, come confermato anche oggi nell'incontro con Zaev. "Non c'è niente di meglio per la Bulgaria che la Macedonia del Nord si unisca alla Nato e all'Ue", ha dichiarato il primo ministro bulgaro Borisov nella conferenza stampa congiunta con Zaev. "Abbiamo fatto molti sforzi e molti sacrifici. La presidenza bulgara dell'Ue si è concentrata interamente sulle prospettive di allargamento Ue nei Balcani occidentali. (...) Zoran è stato testimone di come ho combattuto, usando tutta la mia autorità, con Germania, Francia e altri, per far sì che accettino di lavorare sul tema dell'adesione della Macedonia alla Nato e all'Ue", ha detto Borisov, aggiungendo che da quando i due paesi hanno firmato il trattato di amicizia, la Bulgaria ha fatto ogni sforzo per garantire che il vicino macedone fosse sempre visto in una luce positiva. (segue) (Mas)