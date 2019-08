Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, trattato di amicizia ha portato aumento interscambio dell'8,2 per cento (6)

- Il primo ministro macedone, Zoran Zaev, ha detto nei giorni scorsi che la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, di buon vicinato e di cooperazione e “non di problemi e litigi pubblici”, in risposta alla dichiarazione del primo ministro bulgaro Bojko Borisov, secondo cui "i macedoni devono maturare per una data per i negoziati di adesione con l’Unione europea”. "Abbiamo convenuto – ha sottolineato Zaev- che i momenti comuni del passato dovrebbero unirci, non separarci. Esperienze di commissioni storiche in tutto il mondo e in Europa dimostrano che la cooperazione richiede tempo, impegno, pazienza, rispetto reciproco e un grande impegno reciproco”. Tuttavia, rileva Zaev, “abbiamo bisogno di un'idea comune per andare avanti. Sappiamo che questa idea è viva e abbiamo dimostrato che, per le questioni più delicate, è possibile trovare un terreno comune, se lo si desidera. Per avere successo, abbiamo bisogno di maturare insieme. L'amicizia deve venire da entrambe le parti, in reciproco", ha concluso il premier di Skopje. (segue) (Mas)