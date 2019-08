Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, trattato di amicizia ha portato aumento interscambio dell'8,2 per cento (7)

- Il 15 febbraio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il trattato di amicizia e buon vicinato tra Bulgaria e Macedonia del Nord. Con lo scambio degli strumenti di ratifica a Sofia tra i ministri degli Esteri dei due paesi, il macedone Nikola Dimitrov e la bulgara Ekatherina Zahareva, è stato completato l'iter per l'entrata in vigore dell'importante accordo bilaterale. Il primo ministro bulgaro Boijko Borisov era presenta alla cerimonia per lo scambio degli strumenti di ratifica. In precedenza i i parlamenti di Skopje e Sofia hanno votato a favore della ratifica dell'accordo bilaterale siglato tra i premier di Bulgaria e Fyrom, Borisov e Zoran Zaev, lo scorso primo agosto. (segue) (Mas)