Nato: vice presidente Consiglio atlantico, forniture russe a Serbia non compatibili con percorso Ue

- Un paese che come la Serbia intende entrare nell'Unione europea non dovrebbe accettare armi dalla Russia: è questa l'opinione di Damon Wilson, vice presidente esecutivo del Consiglio atlantico della Nato. Wilson, intervistato da "Voice of America", ha definito "incompatibili" le due cose. "Un paese che va verso l'Ue non prende armamenti da Mosca, non è compatibile", ha detto Wilson. "Il cammino della Serbia verso l'Ue passa per la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, non attraverso gli armamenti russi, non attraverso le armi di Mosca. Fino a che il Kosovo resterà una questione aperta vedremo tentativi russi e giochi serbi, tutto attraverso dei rapporti controversi", ha aggiunto il vice presidente esecutivo del Consiglio atlantico. (segue) (Seb)