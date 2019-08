I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: Isufi (Aak), preferibile coalizione con Nisma e Psd a prossime elezioni - Il vice leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ahmet Isufi, ha dichiarato oggi che il suo partito preferisce una coalizione pre-elettorale con l’Iniziativa socialdemocratica (Nisma),e il Partito socialdemocratico del Kosovo (Psd). “Inizialmente abbiamo detto che correremo da soli alle elezioni, ma se c'è bisogno di coalizioni, correremo con partiti con i quali abbiamo già avuto un impegno congiunto, come Nisma e anche il Psd, per via del loro approccio costruttivo, soprattutto nell'adozione di leggi importanti per il Kosovo”, ha detto Isufi in un'intervista al portale di informazione “Ekonomia Online”. “Nei prossimi giorni vedremo anche l'orientamento di altri partiti che vorrebbero unirsi a una coalizione con l'Alleanza. Non abbiamo linee rosse per altri partiti, ma siamo più vicini ad alcune partiti rispetto ad altri", ha aggiunto Isufi sottolineando che il leader dell'Aak e il primo ministro uscente Ramush Haradinaj è il miglior candidato per la carica di premier. “Durante il suo mandato di due anni ha dimostrato di essere uno statista che prende decisioni importanti e va contro interessi che possono indebolire la posizione del Kosovo”, ha concluso Isufi. (segue) (Res)