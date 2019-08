Serbia: presidente commissione parlamentare per Kosovo, carta d'identità sufficiente per serbi (2)

- La decisione sarebbe stata presa senza il via libera del ministero kosovaro dell'Interno e senza seguire le consuete procedure di avviso al pubblico. La misura sarebbe in forze dal 5 agosto. Il divieto d'ingresso non si applica per le persone che possiedono carta d'identità e lasciapassare per minori con fotografia. Sempre secondo l'emittente sono già stati rimandati indietro diversi cittadini e famiglie con bambini che possedevano solo il passaporto emesso dalla Repubblica di Serbia. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha commentato la misura dichiarando che "Pristina cerca solo il modo di maltrattare i cittadini senza ragione". (Seb)