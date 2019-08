Serbia: vicepresidente parlamento, in autunno audizione pubblica sul Kosovo presso congresso Usa (2)

- "La Serbia è ora in una posizione molto migliore rispetto al passato. Adesso a Washington esiste la volontà di ascoltare le nostre opinioni. Questo però non significa che ci fermeremo, anzi intensificheremo gli sforzi per rafforzare la nostra posizione, per aumentare il numero di amici che abbiamo a Washington, per fare in modo che sempre più senatori, deputati, persone nelle posizioni chiave siano con noi", ha detto Dacic. Nella giornata di ieri il quotidiano "Blic" riportava che il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton, potrebbe effettuare una visita in Serbia e in Kosovo tra fine agosto e i primi di settembre. Secondo l fonti riservate del giornale, gli Stati Uniti stanno lavorando per una ripresa del dialogo fra le due parti e la conferma della visita di Bolton sarebbe condizionata da un ritiro da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe. (segue) (Seb)