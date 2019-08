Roma: ultras Diabolik ucciso con colpo di pistola alla testa, su caso indaga anche Dda (2)

- A poche ore dalla morte, quando sul luogo dell'omicidio arrivavano alcuni familiari e gli amici tifosi degli Irriducibili, sui social network sono iniziati a fioccare commenti. Uno dei primi a scrivere su Facebook è Paolo. "Riposa in pace Diabolik, un altro fratello che ci lascia e ora tifa da lassù", si legge nel suo post. Giuseppe ha scritto invece "Diabolik continua sempre a tifare i tuoi colori biancocelesti". "Oltre ogni rivalità, onore agli Ultras e sincere condoglianze alla famiglia", ha commentato Stefano mentre per Eugenia è morto un "grande uomo, grande ultras". Messaggi di cordoglio sono arrivati dalle curve di tutto il mondo, in particolare dai tifosi gemellati come quelli del Verona e dell'Inter. "Tutta la curva nord di Milano si stringe attorno alla curva laziale per i drammatici eventi che hanno coinvolto il loro storico leader", si legge nel post dei tifosi nerazzurri. E tra i tanti commenti dei tifosi, laziali e non, c'è anche chi non dimentica il passato oscuro di Piscitelli ma scrive "al di là delle scelte che ognuno fa per la sua vita, grande ultras". Adesso in Procura è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti e sull'omicidio indaga anche la Direzione distrettuale antimafia. (Rer)