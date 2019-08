Kirghizistan: ex presidente Atambayev ammette di aver sparato contro la polizia

- L'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev ha ammesso giovedì di aver aperto il fuoco contro la polizia ieri quando alcune unità delle forze di sicurezza hanno tentato di fare irruzione nella sua abitazione per arrestarlo. Atambayev, tuttavia, si è preso la completa responsabilità. "I miei sostenitori non avevano nemmeno una fionda, si stavano diffondendo bugie in Tv. Stavo sparando quando gli agenti sono arrivati al terzo piano, ma stavo cercando di non colpirli", ha detto Atambayev. L’ex capo dello Stato ha garantito, inoltre, che tutti gli agenti di sicurezza presi in ostaggio ieri durante l’irruzione sarebbero stati rilasciati, sottolineando che la maggior parte di loro è già stata liberata. Oltre 50 persone sono rimaste ferite e un poliziotto è stato ucciso ieri quando i sostenitori di Atambayev hanno respinto l'operazione delle unità di polizia volta a arrestare l'ex capo dello Stato. Il presidente Sooronbay Jeenbekov, che è succeduto ad Atambayev nel 2017, ha accusato l'ex presidente di aver violato la Costituzione: secondo Jeenbekov, infatti, resistere all’arresto con delle armi è un reato ben più grave di quelli di abuso di potere, corruzione, contraffazione per cui Atambayev ieri avrebbe dovuto essere arrestato. (segue) (Res)