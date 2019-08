Kirghizistan: ex presidente Atambayev ammette di aver sparato contro la polizia (2)

- Intanto la Procura generale kirghisa ha riferito all’agenzia di stampa “Sputnik” di aver aperto diversi procedimenti penali contro i sostenitori dell'ex presidente dopo i loro violenti scontri di ieri. "I sostenitori dell'ex presidente hanno opposto resistenza alle autorità usando armi e altri oggetti. Inoltre, sono state organizzate delle rivolte violente per ostacolare le indagini", si legge negli atti della Procura, che intende inoltre avviare un procedimento penale con l'accusa di omicidio, tentato omicidio, minaccia o violenza contro le autorità e sequestro. Una commissione parlamentare ha concluso che Atambayev, che ha guidato il paese centro-asiatico dal dicembre del 2011 al mese di novembre del 2017, è stato coinvolto in abusi di potere, corruzione, contraffazione e altri crimini. Atambayev ha respinto tutte le accuse e si è scagliato contro gli agenti di sicurezza che ieri hanno tentato di arrestarlo per aver aggredito dei loro connazionali. (Res)