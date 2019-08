Georgia: premier Bakhtadze, occupazione nostro territorio iniziata ben prima del 2008

- L'occupazione del territorio georgiano è iniziata ben prima del 2008, anno del secondo conflitto russo georgiano, e risale agli anni Novanta. Lo ha detto il premier georgiano, Mamuka Bakhtadze, al cimitero dei fratelli Mukhatgverdi, dove ha deposto una corona sul memoriale degli eroi caduti nel conflitto di undici anni fa. “L'occupazione è iniziata molto prima ed era l'inizio degli anni Novanta. Il 2008 è stato il seguito di questo processo. Non porre la giusta enfasi su questa situazione è stato un grande errore, anche da parte della leadership politica di allora”, ha detto il primo ministro. La Russia, definito da Bakhtadze, “paese occupante, si stava preparando da molto tempo e ciò purtroppo era decisamente visibile. Coloro che speculano al riguardo, danneggiano gli interessi nazionali del nostro paese", ha affermato il capo del governo. Bakhtadze ha osservato che la pace e lo sviluppo sono indispensabili in termini di lotta contro l'occupazione. "Vorrei rivolgermi alla nostra popolazione e dire loro che non esistono alternative alla pace e allo sviluppo nella lotta contro l'occupazione. Questo è il percorso che sicuramente ci condurrà al nostro obiettivo e garantirà una completa liberazione della Georgia", ha detto il premier. (Res)