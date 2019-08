Governo: Romeo (lega) al "Corriere della Sera", così l'esecutivo non è più credibile

- Il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, ha detto che dopo il voto sulla Tav ci saranno conseguenze e in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa intende. "A decidere sarà Matteo Salvini però, ragazzi, un pezzo della maggioranza vota in un modo, un altro pezzo in un altro. Un problema politico c'è". Ma la crisi si apre adesso, a settembre o a primavera? "Non lo so. Dopo il voto perle Europee, dal M5S sono arrivati troppi no. Matteo Salvini è un tipo paziente, mala pazienza non è infinita. O si arriva a un chiarimento sulle cose da fare oppure è meglio andare al voto". Anche Romeo quindi ha voglia di andare a votare. "Noi siamo sempre pronti. Ma questo lo sappiamo dall'inizio della legislatura". Il ministro DaniloToninelli quindi si deve dimettere. "Non mi metto a dire questo si deve dimettere oppure no. Tra l'altro quando ci furono le mozioni di sfiducia contro di lui l'ho anche difeso. Però il presidente del Consiglio ha detto di andare avanti sulla Tay e lui invece ha votato contro. Insomma, mi sembra una cosa imbarazzante". (segue) (Res)