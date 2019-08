Governo: Romeo (lega) al "Corriere della Sera", così l'esecutivo non è più credibile (2)

- Ma la Lega non ha navuto nessun imbarazzo a votare la mozione del Pd, che sta all'opposizione. "No, perché era a favore della Tav, cioè sulla nostra linea. L'imbarazzo è invece per le due posizioni nella maggioranza. Perché in questo modo il governo non è più credibile". Difficile in queste condizioni scrivere insieme la manovra. "È proprio per questo che serve subito un chiarimento sulle cose da fare: l'autonomia, la flat tax, le infrastrutture per far crescere il Paese. Siamo stufi di vivacchiare, non si può stare al governo solo per litigare". Salvini ha detto ai suoi di essere pronti in caso di necessità. "Le mie vacanze sono da sempre made in Italy. Se serve, nel giro di un paio d'ore vengo giù a Roma", ha concluso Romeo. (Res)