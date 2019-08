Infrastrutture: Calenda (Pd) a "la Repubblica", sulla Tav persa una occasione

- "Una parte del Pd non vuole che il governo cada". Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico ed eurodeputato del Pd, contesta in una intervista a "la Repubblica" la strategia parlamentare scelta dai Dem al Senato sulla Tav e denuncia l'impasse nel partito. Il Pd avrebbe dovuto lasciare l'aula invece di restare e votare insieme alla Lega contro i 5Stelle e la loro mozione No Tav? "Quello che e accaduto in aula sulla Tav è semplice: abbiamo rinunciato a colpire il governo ancora più duramente, votando la nostra mozione e lavorando con le altre opposizioni per astenerci o uscire dall'aula in blocco su quella del Movimento 5Stelle, come peraltro Emma Bonino la leader di +Europa, suggeriva. Le ragioni sono altrettanto semplici: una parte del Pd, maggioritario nei gruppi parlamentari, non vuole che il governo cada". (segue) (Rin)