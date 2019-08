Infrastrutture: Calenda (Pd) a "la Repubblica", sulla Tav persa una occasione (2)

- Un'accusa pesante. "Esistono due Pd ed è bene prenderne atto perché altrimenti non si riuscirà mai a fare un'opposizione efficace. C'è il Pd di Renzi che controlla la maggioranza dei gruppi parlamentari. E c'è il Pd di Zingaretti, Franceschini, Gentiloni eccetera che controlla la maggioranza degli organi di partito. I leader di questi due Pd non si incontrano e non si parlano mai. E la classe dirigente dei due Pd si detesta reciprocamente molto più di quanto avversino Lega e 5Stelle. Attenzione perché a furia di litigare questo veleno sta scendendo nella base del partito". In pratica per Calenda sulla Tav i Dem hanno fatto da stampella al premier Conte. "Hanno scelto di non tentare di far cadere il governo. Magari non sarebbe andata bene, ma neppure si è tentato". "Poiché - aggiunge - il risultato è la paralisi e la conflittualità permanente, ho già proposto in direzione che si crei un organo collegiale di cui facciano parte Renzi, Gentiloni, Zingaretti. Ma nessuno lo vuole, tutti vogliono mantenere le mani libere. Si usa la parola dispregiativa 'caminetto' per indicare una cosa senza a quale non si va da nessuna parte. L'esempio più lampante è stato la storia ridicola delle due petizioni perle dimissioni di Salvini". (segue) (Rin)