Infrastrutture: Calenda (Pd) a "la Repubblica", sulla Tav persa una occasione (3)

- Renzi ha la valigia in mano, pronto ad andare via? "Non lo so. Ma ho risposto a Renzi per le rime quando ha accusato, via Twitter, non meglio specificati Dem di essere contro la Tav, perché mi sono stancato di questo teatrino quotidiano. Un teatrino che comprende anche la sostanziale paralisi della segreteria per paura di smuovere i fragili equilibri del partito". Tra l'ex segretario Renzi e il tesoriere Zanda che lo ha invitato a mantenere la promessa di farsi da parte, ci sono state scintille. "Ho sempre pensato e detto che Renzi sia stato uno dei migliori presidenti del consiglio che questo paese abbia avuto. Sicuramente tra i più riformisti, ma l'incapacità di lavorare in squadra se non come leader indiscusso e le idiosincrasie personali stanno facendo male a tutti, a lui e al centrosinistra. E la retorica del 've la prendete con il Matteo sbagliato' ha francamente stancato. Cosa dovrebbero dire allora Gentiloni e Minniti sulle accuse ex post lanciate da Renzi?". (segue) (Rin)